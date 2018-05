Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der verletzte Radfahrer wurde ins UKH Klagenfurt eingeliefert © KLZ/Markus Traussnig

Donnerstagvormittag fuhr ein 57-jähriger Globasnitzer mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Eberndorf, Bezirk Völkermarkt, und hielt sein Fahrzeug beim parallel zur L120 verlaufenden Radweg an. Als er seine Fahrt fortsetzen und in die L120 einbiegen wollte, übersah er offensichtlich einen Radfahrer - einen 73-jährigen Mann aus Köflach.