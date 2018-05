Ustascha-Gedenken„Wer die Hand hebt, wird verhaftet“

Beim Gedenken am Loibacher Feld am Samstag wollen die Behörden rigoros einschreiten und notfalls abschieben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gedenkveranstaltung sorgt immer wieder für Diskussionen © APA/Expa/Oskar Höher

Die Einsatzpläne liegen schon seit Monaten vor. 288 Polizisten werden am Samstag rund um Bleiburg im Einsatz sein, um die Gedenkveranstaltung am Loibacher Feld, die Gegendemonstration und ein – völlig unabhängig davon stattfindendes – Vespa-Treffen am Bleiburger Hauptplatz in geregelte Bahnen zu lenken.

Mehr zum Thema Aktuelles Völkermarkt Enorme Polizeipräsenz bei Kroaten-Gedenkfeier

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.