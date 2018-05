Facebook

Peter Lipouschek organisierte eine Vespa-Seenumrundung © KLZ/Rosina Katz-Logar

Der Kultroller aus der Toskana bringt zur Zeit ganze Generationen auf die Räder. „Mit einer Vespa und mit guten Freunden durch die Natur zu fahren, ist ein einmaliges Erlebnis“, sagt Peter Lipouschek (50). Als Obmann des Vespa Clubs Jauntal lädt er am Samstag zum ersten Bleiburger Vespa-Treffen auf den Bleiburger Hauptplatz. Vor drei Jahren wurde beim KFZ-Mechaniker die Leidenschaft für die Vespa geweckt. Damals wurden für das Farantfest Fotos für den nächsten Trachtenstar gesucht. „Wir haben ein Vespa-Foto eingereicht und den zweiten Platz erreicht. Beim Verzehren des Geschenkkorb-Inhaltes haben wir den Vespa-Club gegründet“, erzählt Lipouschek, der fünf Vespas in seiner Garage stehen hat.



„Auch meine Frau Cornelia und mein Sohn Sandro wurden vom Virus angesteckt“, berichtet er stolz. Dass er zum Obmann des Clubs gewählt wurde, sei eine Ehre für ihn. Seine Begeisterung für die Vespa kennt keine Grenzen. „Der Vespa-Roller ist stylish und praktisch und ein Accessoire“, schwärmt er. Kultstatus habe die Vespa durch die Jugendbewegung Mods im Film „Quadrophenia“ oder durch die Band „The Who“ erlangt. Zwei Mal im Monat düst der Club mit 80 Stundenkilometern durch die Region, auch Kontakte zu anderen Clubs in Kärnten, der Steiermark und Italien werden gepflegt.



Am Samstag erwartet Vespa-Fans eine besondere Veranstaltung. Geplant ist unter anderem eine Seenrundfahrt, zu der sich bereits 130 Vespafahrer angemeldet haben. Start ist um 11 Uhr. In einer 43 Kilometer langen Rundfahrt fährt man am Klopeiner See, Turnersee, Kleinsee und Pirkdorfer See vorbei und wieder retour nach Bleiburg. Dort erwarten die Fahrer Musik und Kulinarik, Führungen im Alten Brauhaus sowie ein Besuch der Ausstellung im Werner-Berg-Museum. Die schönsten Vespas werden ausgezeichnet. Anmeldungen sind unter www.vespatreffen.at möglich.