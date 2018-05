Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ganzjährig soll man bald am Klopeiner See in die Sauna gehen können © Fotolia/Sabine Hürdler

Ein dreigeschoßiges Badehaus soll im Strandbad Krainz am Ostufer des Klopeiner Sees entstehen. Enthalten: Vier bis sechs Saunen, ein Außenbereich zum Abkühlen und ein beheizter Pool, allerdings ohne Seezugang. Die Kosten dafür, man rechnet mit 2,4 Millionen Euro, sollen vom Betreiber Stefan Krainz, der Tourismusregion Klopeiner See Südkärnten und mit Unterstützung des Landes finanziert werden. Am Dienstag fand dazu eine Besprechung in der Landesregierung statt.



„Wir sehen das Badehaus am Klopeiner See, insbesondere zur Belebung der Vor- und Nachsaison, sehr positiv“, sagt Adrian Plessin, Büroleiter des Tourismusreferenten Ulrich Zafoschnig. Stefan Krainz dazu: „Das Badehaus soll unser Angebot ergänzen. In der Sauna hat man durch Panoramafenster einen tollen Blick auf den See. Noch ist der Sack aber nicht zu. Die Verträge müssen noch unterschrieben werden.“ Das Konzept wurde in Anlehnung an das Badehauses am Millstätter See entwickelt. Die Gastronomie übernimmt das Restaurant Seerose, welches sich im Strandbad befindet. Das Badehaus für rund 150 Gäste soll mit Blick auf den See auf der linken Seite des Strandbades errichtet und ganzjährig betrieben werden. Zwischen Restaurant und Saunen soll eine Verbindung ermöglichen, dass Gäste das Warme nicht verlassen müssen. Daher wird ein kleiner Teil der Terrasse beim Eingang wegfallen. „Allerdings wird der Sitzbereich nach vorne hin vergrößert, damit wir gleich viel Platz haben. Wir müssen eine Balance finden, damit der jetzige Gast weiterhin zufrieden ist und auch die Saunagäste auf ihre Kosten kommen“, sagt Horst Jernej von der Seerose. Die Bauarbeiten könnten diesen Herbst oder im Frühjahr des nächsten Jahres beginnen, damit im nächsten Jahr bereits sauniert werden kann. Im Strandbad Krainz wird ein Badehaus errichtet Foto © Erich Varh

Die geplante Therme wird parallel dazu nach wie vor von der Gemeinde forciert. „Das Badehaus ist eher kontraproduktiv. Deswegen wird kein Gast zu uns kommen. Es ist eine Infrastrukturmaßnahme, aber kein Gästemagnet. Man muss die Frage stellen, ob beide Einrichtungen notwendig sind“, sagt Bürgermeister Thomas Krainz. Er informiert, dass die Gespräche mit Investoren für die Therme wieder aufgenommen wurden. Zuletzt wurde mit „Bäderkönig“ Josef Wund, er gründete unter anderem die Therme Erding in Bayern, verhandelt. Hier am Nordufer ist die Therme geplant Foto © Hubert Budai

Der Unternehmer verunglückte jedoch tödlich bei einem Flugzeugabsturz am 14. Dezember des Vorjahres. Die Cessna Citation Mustang ist während des Landeanfluges auf den Bodensee-Airport Friedrichshafen abgestürzt. Danach sind die Gespräche zum Erliegen gekommen. Es war unsicher, ob das Unternehmen abspringen würde. „Wir führen finalisierende Gespräche mit den Nachfolgern im Unternehmen. Es sind Ehrenmenschen, sie halten sich an die Abmachungen“, fährt der Bürgermeister fort, ohne die „Abmachungen“ zu konkretisieren. „Was sich die Gemeinde vornimmt, das hat Hand und Fuß“, so Krainz.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.