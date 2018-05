In der Neuen Burg Völkermarkt sind am Freitag hochkarätige Gruppen zu hören. Aus dem Nachbarbezirk St. Veit reist die "Ebersteiner Kirchtagsmusi" an.

Der "Singkreis Völkermarkt" © KK/Privat

Es ist eine lieb gewordene Tradition, dass das Kärntner Bildungswerk Völkermarkt jährlich zu einem großen Bezirksabend in die Neue Burg lädt. Am Freitag, 11. Mai, ist es wieder so weit. Und das Team rund um Bezirksobfrau Irmgard Dreier konnte wieder hochkarätige Gäste für diesen Abend gewinnen. Zu hören sind der „Singkreis Völkermarkt, der heuer sein 160-jähriges Bestandsjubiläum feiert, „Jauntals Stimmen“ und die Familienmusik Kurnig. Auch die Ebersteiner Kirchtagsmusi aus dem Nachbarbezirk St. Veit hat ihren großen Auftritt. Gottfried Glawar wird den Besuchern das Jauntaler Brauchtum näher bringen. Als Moderator führt in bewährt humorvoller Art Hans Mosser durch den Abend.

„Der persönliche Kontakt zu den Mitgliedsgruppen im Bezirk Völkermarkt liegt uns besonders am Herzen“, sagt Dreier. Das Bildungswerk sei eine große Familie, in der Kreativität, Ideen und Talente gefördert werden.