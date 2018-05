Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Salzburger Staatsanwalt hat 14 Männer auch wegen Zeigens des kroatischen Grußes angeklagt. Für ihn ist das Wiederbetätigung. Wird die Anklage rechtswirksam, hat das auch Folgen für Kroatentreffen am Loibacher Feld.

Die Gedenkfeier in Bleiburg steht heuer unter besonders genauer Beobachtung © Katz-Logar

Eine Anklage in Salzburg wird in Kärnten mit großem Interesse verfolgt. Die dortige Staatsanwaltschaft wirft 14 Männern – alle Kroaten oder mit kroatischen Wurzeln – Wiederbetätigung vor. Sie sollen bei einer Privat-Feier und in der Salzburger Innenstadt die ehemalige kroatische Ustascha-Diktatur verherrlicht haben und den Ustascha-Gruß gezeigt haben.