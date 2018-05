Facebook

Am Mittwoch sind die Türen für alle geöffnet - im Bild die ankunft der Klienten in der Früh © HUBERT BUDAI

In der Tagesstätte des Hilfswerkes, dem Haus der Generationen im ehemaligen Kloster St. Ruprecht, ging es am Dienstag zu wie in einem Taubenschlag. Man war bei den letzten Vorbereitungen für den heutigen Tag der offenen Tür und nicht nur die Klienten, auch die Betreuerinnen waren aufgeregt. „Wir wollen den Besuchern einen Einblick in die Vielfalt unserer Aktivitäten geben, sie können bei den Workshops auch mitmachen, das freie Malen, die Tonwerkstatt und das Arbeiten mit Pappmaschee erleben und sich von der Ungezwungenheit und Fröhlichkeit mitreißen lassen“, sagt Leiterin Karin Daniel.

