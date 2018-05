Nach eingereichtem Video kürte Publikum und Expertenjury die Praxis-Hak Völkermarkt zur "stärksten" Schule in Kärnten. Große Freude in der Hak.

Von links: Martin Erian, Daniel Sager, Direktorin Michael Graßler, Johann Reitsammer, Tamara Laßnig und Jasmin Wedenig © Schule

Auf Initiative der angehenden Maturantin Tamara Laßnig nahm die Praxis-HAK Völkermarkt am bundesweiten "Starke-Schulen-Award 2018" mit einem Video teil, das zeigt, wie Lehrer und Schüler gemeinsam am digitalen Schulalltag feilen. Im Publikumsvoting erreichte das Projekt eine Platzierung im Spitzenfeld. Eine Expertenjury um Bildungsforscher Michael Schratz (Universität Innsbruck) reihte es in der Bundeslandwertung auf Rang eins. „Beim Völkermarkter Beitrag ist das Feuer spürbar, etwas zu bewegen. Das war für uns ausschlaggebend“, so Jurymitglied Johann Reitsammer, der die Auszeichnung der Schule persönlich überbrachte.

In Völkermarkt sorgte die Nachricht für besondere Freude. „Die beteiligten Schüler stehen gerade in der Maturaphase. Da gibt diese Auszeichnung noch einmal besondere Energie“, so Lehrer Martin Erian, der das Projekt betreut hat.