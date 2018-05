Facebook

Gemeinderat Karl-Heinz Pirker (links), Dechant Ivan Olip, Emil Oman und Raimund Grilc © Rosina Katz-Logar

Der Künstler Emil Oman aus Aich/Dob eröffnete am Kirchplatz in Bleiburg/Pliberk die „EMO-Galerie“. „Meine Galerie ist ein Beitrag zur Kulturstadt Bleiburg“, sagte Emil Oman bei der Eröffnung. Im ehemaligen „Maderhaus“ am Kirchplatz, gleich neben der Stadtpfarrkirche und dem Europaplatz, werde er jedes Jahr zwei Künstler der Öffentlichkeit vorstellen. Oman will die Galerie zu einem Ort der Begegnung, des Austausches und des Diskurses entwickeln. „Mein Fokus liegt auf Künstlern aus der Region, die hier eine Plattform für ihre Kunstwerke finden sollen. Mit der Galerie habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt", sagte er. Den Galeriestandort, der einen Kontrast zum historischen Stadtkern und seinem einzigartigen Ambiente mit dem Europaplatz und dem Park der Religionen bildet, habe er bewusst gewählt. Oman, der jährlich nur zwölf Bilder malt, wurde bei der Eröffnung von Raimund Grilc vorgestellt.