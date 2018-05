Musiklehrer in Eberndorf und Völkermarkt Stefan Kollmann (32) organisiert das erste Kärntner Akkordeontreffen in Ossiach. Anmeldung bis 13. Mai möglich.

Im Stehen spielt Stefan Kollmann nur fürs Foto. Immerhin wiegt sein Instrument 15 Kilogramm © Markus Traussnig

Lederhose, Trachtenjanker und Volksmusik werden häufig mit dem Akkordeon in Verbindung gebracht. Doch mit diesem Instrument kann weitaus mehr als schmissig Polka und Walzer gespielt werden. Den eindrucksvollen Beweis erbringt dafür Stefan Kollmann. Der Musiklehrer, der in Klagenfurt, Eberndorf und Völkermarkt rund 40 Schüler unterrichtet, steht regelmäßig mit Markus Fellner (Klarinette) auf der Bühne. Als Duo „Klak“ bringen die beiden dem Publikum unter anderem Jazz, Klassik und Tango zu Gehör. Die zwei Musiker treten als „Klakradl“ auch mit dem Kabarett-Duo RaDeschnig auf. Der nächste Termin im Bezirk Völkermarkt ist beispielsweise ein Auftritt bei den Griffner Kulturtagen am 21. September. Generell erlebt das Akkordeon seit rund fünf Jahren eine neue Beliebtheit, wie vielleicht auch schon aufmerksame Radiohörer festgestellt haben. Kollmann selbst merkt das auch bei seiner täglichen Arbeit. Die Nachfrage nach Unterricht ist zwar noch nicht so hoch wie bei Gitarre, Klavier und Geige. „Aber wir haben wachsende Schülerzahlen“, freut sich der 32-Jährige, der aus St. Andrä im Lavanttal stammt. Wobei etwa zwei Drittel männlich sind. Das mag zum Teil mit dem Gewicht des Instruments zu tun haben. Es kann bis zu 15 Kilogramm wiegen. „Klakradl“ mit Stefan Kollmann den Kabarett-Duo RaDeschnig und Markus Fellner Foto © KK/Stefan Grauf-Sixt Der Pädagoge möchte sein Instrument noch mehr aus dem stillen Kämmerlein holen. Als Obmann des Kärntner Akkordeonvereins, der 45 Mitglieder hat, initiiert er Veranstaltungen um Hobbymusiker zusammenzubringen. Seit Jahren stellt der Verein Workshops und im Sommer ein Camp auf die Beine.

Heuer ist erstmals auch ein mehrtägiges Kärntner Akkordeontreffen zwischen 8. und 10. Juni am Ossiacher See geplant. „Es richtet sich an Erwachsene, die das Instrument erlernen möchten oder schon spielen können. Jeder ist willkommen. Niemand sollte Sorge haben, dass sein Können nicht ausreicht“, betont der Pädagoge, dessen jüngste Schülerin gerade erst vier Jahre und dessen älteste 80 Jahre alt ist. Interessierte könnten sich unter www.akkordeonverein.at oder 0680/ 30 54 007 bis zum 13. Mai anmelden. Das Treffen findet in der Carinthischen Musikakademie in Ossiach statt. Vor zehn Jahren hat Kollmann auch ein kleines Erwachsenen-Ensemble mit Hobbymusikern und Pensionisten auf die Beine gestellt. Neuzugänge sind willkommen.

Auf einen Blick Was? Erstes Kärntner Akkordeontreffen

Wo? Am Ossiacher See

Wann? Zwischen 8. und 10. Juni

Wer? Erwachsene, die Harmonika spielen oder noch lernen möchten. Anmeldungen bis 13. Mai unter www.akkordeonverein.at oder 0680/30 54 007 bei Stefan Kollmann.

