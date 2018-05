Am Dienstag, den 8. Mai wird im Gemeinderatssitzungssaal der Kurzfilm "Halim" gezeigt, der in Toronto den Publikumspreis bekam. Im Anschluss Diskussion mit Regisseur Werner Fiedler und Hauptdarsteller Massud Rahnama statt.

Massud Rahnama, Werner Fiedler und Paul Ummenhofer nahmen den Preis entgegen © Connie Tsang

Die Völkermarkter Flüchtlingsbetreuerin Hilde Koboltschnig lädt am morgigen Dienstag in den Gemeinderatssitzungssal nach Völkermarkt. Um 19 Uhr wird dort der Film "Halim" gezeigt. Regisseur Werner Fiedler aus Klagenfurt und Hauptdarsteller Massud Rahnama stehen danach für Fragen und eine Diskussion bereit. Der 30-minütige Kurzfilm räumte im Vorjahr den Publikumspreis beim "TIFF Kids International Film Festival" in Toronto in der Kategorie "People's Choice Award" ab. Im Film "Halim" geht es um eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Flüchtling sowie die Vorurteile von Erwachsenen gegenüber Fremden. Gedreht wurde der Film in Kärnten. Mit "Halim" startete Fiedler eine internationale Festivaltournee. Der Eintritt ist frei.