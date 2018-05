Bei den 67. Österreichischen Staatsmeisterschaften für Beeinträchtigte in Innsbruck holte Romana-Kelly Zablatnik aus Gallizien zwei Gold- und drei Silbermedaillen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Romana-Kelly Zablatnik freut sich über die Medaillen © Privat

Mit gemischten Gefühlen reiste die Schwimmerin aus Gallizien, Romana-Kelly Zablatnik, nach Innsbruck zu den 67. Österreichischen Staatsmeisterschaften für Behinderte. Die meisten der 18 teilnehmenden Vereinen gingen mit international erfahrenen Schwimmern an den Start. Die Sorge der jungen Frau war aber unbegründet, denn sie konnte ganz vorne mitschwimmen. Bei ihrer mittlerweile vierten Staatsmeisterschaft holte sie Gold in den Disziplinen 50 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling sowie Silber in 200 Meter Freistil, 50 Meter Freistil und 100 Meter Rücken. Begonnen hat Romana-Kelly beim Jauntaler Schwimmteam Gradnik, nun ist der Verein teil der SV Wörthersee Special Competitive Swimmers, das von Gernot Kucher und Karl-Heinz Bürger trainiert wird.

Mit ihr sind 14 Schwimmer im Team. Trainiert wird zwei Mal die Woche, dienstags und freitags. Auch die anderen Mitglieder gingen mit Edelmetall-Medaillen nach Hause: Justyna Steinberger, 1 Mal Gold und 2 Mal Silber, Maxi Hudelist, 1 Mal Silber und Verena Eder, 1 Mal Bronze.