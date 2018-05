Facebook

Mit Booten wurde nach dem Pick-up und dem Anhänger gesucht © (c) Markus Traussnig

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften zog der Absturz eines Pick-up samt Anhänger am vergangenen Donnerstag bei Lippitzbach mit sich. Beim Versuch, die im Anhänger befindlichen Kälber und eine Kuh auszuladen, geriet das Fahrzeug ins Rutschen und stürzte in die Drau. Nachdem der Pick-up am Freitag geortet und geborgen werden konnte, ging die Suche nach dem Anhänger weiter. "Samstag und Sonntag wurde mit einem Sonarboot nach dem Anhänger gesucht.