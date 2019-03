Das Warten hat ein Ende, 15.000 Gäste werden den Josefimarkt in Eberndorf besuchen. Wo es am Freitag, Samstag und Sonntag rund geht - das Programm im Detail.

Drei Tage lang wird es rundgehen © Helmuth Weichselbraun

Es ist alles angerichtet, der 155. Josefimarkt kann beginnen.

Freitag, 22. März

Ab 17 Uhr. „Burg-Café-Bar“ in der ehemaligen Fahrschule Janesch, Livemusik mit „Petznbluat“.

Ab 18 Uhr. „Disco Bar“ im ehemaligen Gasthof Skitek am Kirchplatz.

19 Uhr. Josefimarktauftakt mit Verkostung der Josefisuppe im Gasthof „Kirchenwirt“ (Familie Kolleritsch) in Eberndorf.

20 Uhr. Disco in der „Grisu Bar“ im Keller des Rüsthauses und im "Top Six Zelt" (Diskothek Cabana) gegenüber Rutar.

21 Uhr. Unterhaltung mit Fugero im Partl-Zelt in der Bleiburger Straße.

Eberndorf: Verkostung der "Josefisuppe"

Samstag, 23. März

Ganztägig. Krämermarkt mit Vergnügungspark, Landmaschinenausstellung, Autoschau, Bäuerlichem aus der Jauntaler Salamiregion, Kulinarisches an den Ständen und in den Gaststätten.

Ab 10 Uhr. Party-Stimmung in der Burg-Café-Bar in der ehemaligen Fahrschule Janesch.

13.30 Uhr. Offizieller Eröffnungsauftakt. Treffpunkt am Vorplatz vor dem Lagerhaus.

13.50 Uhr. Umzug mit der Marktkapelle Eberndorf/Kühnsdorf, mit Ehrengästen und Vereinen über die Bahnstraße zur Bleiburgerstraße bis in den Ortskern (Kirchplatz).

14 Uhr. Offizielle Markteröffnung mit Landeshauptmann Peter Kaiser und Bürgermeister Gottfried Wedenig. Anschließend Bieranstich.

Ab 16 Uhr. Tanz, Unterhaltung, Livemusik.

Sonntag, 25. März

Ab 10 Uhr. Ganztägiger Krämermarkt mit Vergnügungspark, Landmaschinenausstellung. Mittagstisch in allen Gaststätten und Josefisuppe bei den Suppenwirten.