Seit 1987 existiert der Verein GAK Bad Eisenkappel. 1995 erbauten die Mitglieder aus Vereinsmitteln das "Eisplatzstüberl". "Die frühere Pächterin Risa Smrtnik ist nach der letzten Wintersaison nach 17 Jahren in den Ruhestand gegangen", berichtet Josef Preschern, Kassier des Vereins. Für die kommende Wintersaison, also von November bis März, wird daher ein neuer Pächter oder eine neue Pächterin gesucht. Bevorzugt werden Pächter mit "Freude und Erfahrung in der Gastronomie".

Der Betrieb befindet sich direkt angrenzend zu zwei Eisstockbahnen und einem Natur-Eislaufplatz. "Wir hoffen, dass das Stüberl weitergeführt wird und bieten auch unsere Unterstützung an", führt Preschern weiter aus: "Die Küche ist vom Geschirrspüler bis zur Fritteuse voll ausgestattet."

Das Eisplatzstüberl von Innen © KK

Bis zum Start der Wintersaison 2023/2024, die heuer voraussichtlich am 20. November beginnt, soll der neue Pächter oder die neue Pächterin gefunden werden. Die Lokalität verfügt über 30 Sitzplätze sowie eine Theke. Drei Eisstockturniere werden vom Verein in der Saison organisiert. Hochbetrieb herrsche vor allem in den Weihnachtsferien. Die Pachthöhe werde mit den Interessenten persönlich vereinbart. Diese können sich bei Josef Preschern unter der Telefonnummer 0664/3202415 melden.