Schwere Verletzungen erlitt am Sonntag ein Pensionist (71) aus dem Bezirk Völkermarkt bei Arbeiten in seinem eigenen Garten in Völkermarkt. Er führte Arbeiten an einem Kastanienbaum durch, indem er eine ausziehbare Leiter an dem Baum anlehnte und in einer Höhe von drei bis vier Metern Äste schnitt.

Er verlor dabei den Halt und stürzte rückwärts auf den Asphaltboden der vorbeiführenden Gemeindestraße. Ein Zeuge verständigte die Rettung. "Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde er mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen", teilt die Polizei mit.