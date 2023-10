Mittwochabend ist in der Ortschaft Bösenort in der Gemeinde Diex, Bezirk Völkermarkt ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Unfallstelle soll sich auf einer Waldlichtung in steilem Gelände befinden.

Der Absturz wird auf Nachfrage der Kleinen Zeitung seitens der Landespolizeidirektion bestätigt: "Ein Rettungseinsatz ist im Laufen." Wenig später kann die Polizei die Rettung von zwei Personen bestätigen: "Diese werden ärztlich versorgt." Die beiden Insassen wurden laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Die Verletzten seien mithilfe der Bergrettung mittels Seil geborgen worden. Sie sollen mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.

Die zwei Verletzten sollen bei einem Gehöft erstversorgt worden sein © Georg Bachhiesl

Laut Auskunft der Landesalarm- und Warnzentrale stehen die Freiwilligen Feuerwehren Diex, Völkermarkt, Gattersdorf und Haimburg im Einsatz. Weitere Details, etwa zum Unfallhergang und woher das Flugzeug stammt, sind derzeit nicht bekannt.