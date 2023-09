Die Kühnsdorferin Angelika Enzersfellner (26) und der Salzburger Valentin Singer (27) gaben sich am 26. August das Ja-Wort. Kennengelernt haben sich die beiden vor sieben Jahren auf einer Geburtstagsfeier einer gemeinsamen Freundin in Salzburg. Angelika Enzersfellner war damals in St. Pölten wohnhaft und ging dann für ein Jahr nach Wien, weshalb die beiden vorerst eine Fernbeziehung führten.

Nach einem Jahr bauten sich die beiden gemeinsam ein Nest in Salzburg. Vor zwei Jahren zogen sie schließlich in die Heimat der Braut – nach Kühnsdorf. Dort leben die Kindergärtnerin und der Ingenieur in einem "Tiny House". Der Heiratsantrag folgte am 18. August 2022 am Monte Lussari bei Tarvis in Italien.

Hochzeit im Almdorf

"Das Thema Berge hat sich weitergezogen, wir haben uns am Falkert im Almdorf 'Seinerzeit' in Patergassen standesamtlich getraut. Wir konnten dort mit Blick auf die Berge heiraten. Die Atmosphäre war wirklich schön, das Almdorf ist ein besonders wundervoller Ort", schwärmt der Bräutigam. Dort wurde im Anschluss mit rund 50 Familienmitgliedern und Freunden gefeiert. "Es wurde stundenlang getanzt, wir haben uns sehr wohlgefühlt", sind sich die beiden, die nun beide den Nachnamen Singfellner tragen, einig. Der Nachname setzt sich aus Angelikas Nachnamen Enzersfellner und Valentins Nachnamen Singer zusammen. "Er hat den Nachnamen vorab amtlich ändern lassen, sodass ich ihn bei der Hochzeit annehmen konnte", erklärt die Braut.

Hochzeit mit Blick auf die Berge © KK/Sophie Häusler

In ihrer Freizeit sind die frisch Vermählten gerne in den Bergen unterwegs. Ihr treuer Begleiter: der selbst ausgebaute VW-Campingbus, mit dem sie gerne Roadtrips machen und mit dem sie auch in den Flitterwochen verreisten. Eine Woche lang waren sie unterwegs - zuerst in der Dolomiten-Gegend und anschließend über das Wochenende in Venedig. "Unsere Hochzeitsfotografin begleitete uns nach Venedig für ein After-Wedding-Shooting und fotografierte uns noch einmal im Brautgewand", schwärmen die beiden.