Die letzten Tage waren doch recht verregnet und sorgten leider auch für Überschwemmungen beim Wohnwagen-Bereich am Bleiburger Wiesenmarkt-Gelände. Der Aufbau konnte aber zum Glück weiterhin durchgeführt werden und von 1. bis 4. September findet der Wiesenmarkt zum 630 Mal statt. Hunderte Aussteller, unter an­de­rem auch aus Slo­we­ni­en und Ita­li­en, brei­ten ihr An­ge­bot auf etwa sie­ben Hekt­ar Aus­stel­lungs­flä­che aus.

Doch wie wird das Wetter am Unterkärntner Volksfest? Meteorologe Michael Tiefgraber von "GeoSphere Austria" in Klagenfurt lässt hoffen: "Nach den vergangenen turbulenten Zeiten erwartet uns nun ein ruhiger Witterungsabschnitt." Am 1. September, dem ersten Wiesenmarkttag, soll nach anfänglichen Hochfeldern die Sonne durchkommen. Tiefgraber: "Tagestemperaturwerte von bis zu 24 Grad werden erwartet."

Auch an den darauffolgenden Tagen sehe es gut aus. "Einige Quellwolken werden durchziehen, aber das Schauerrisiko ist äußerst gering. Es wird spätsommerlich warm mit bis zu 27 Grad", erzählt der Meteorologe. Sonnig und warm soll es auch am 4. September bleiben. An diesem Tag klingt der Bleiburger Wiesenmarkt unter dem Motto "Heite gemma nimma ham" aus.