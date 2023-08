Kärntner des Tages

Markus Assel stylt Top-Models in New York und Obdachlose in der Heimat

Frisör Markus Assel (47) aus Eberndorf/Dobrla vas hat bei der Fashion Week in New York seine kreativen Einsätze. Als Vizepräsident der "Barger Angels" kümmert er sich auch um Obdachlose und Armutsgefährdete.