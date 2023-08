Die Prognosen sind eingetroffen: In Kärnten herrscht Hochsommer mit Temperaturen jenseits der 30 Grad. Der Hitzepol am Dienstag war Ferlach mit 34,2 Grad Celsius um 16 Uhr. Laut Messwerten der Geosphere Austria lagen auf Platz zwei und drei Feistritz ob Bleiburg mit 33 Grad und St. Andrä im Lavanttal mit 32,9 Grad. In Osttirol war es mit 33 Grad in Lienz am heißesten. Noch deutlich wärmer war es im Norden Österreichs: In Mistelbach in Niederösterreich kletterte das Thermometer auf 36,3 Grad.