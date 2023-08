Ein spektakulärer Prozess hat am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt begonnen: Ein Österreicher und zwei Briten sind wegen der "Vorbereitung eines Verbrechens durch Kernenergie, ionisierende Strahlen oder Sprengmittel" angeklagt. In einem heruntergekommenen Anwesen in Kleindiex in der Gemeinde Ruden wurden im März 70 Schusswaffen, Zigtausende Schuss Munition und Sprengstoff gefunden.

Beim Prozessauftakt sagte der 29-jährige Angeklagte vor Richter Christian Liebhauser-Karl aus, man habe sich auf einen "Anschlag von Putin" vorbereitet. Im Haus seien laut dem Steirer, er ist erst im Februar in die WG eingezogen, dauernd Kriegsfilme gelaufen: "Es hat dauernd getuscht und getschindert."

Wilde Szenen spielten sich bei der Einvernahme der Erstangeklagten (68) ab. Sie beschimpfte Richter Liebhauser-Karl und wollte auf einen Anwalt losgehen. Der Sicherheitsdienst wurde in den Saal geholt.

Zuvor hatte die Britin ausgesagt. Sie besaß ein Gewehr, das als Spazierstock getarnt war, und gab an, in der Armee Erfahrung mit Rohrbomben gesammelt zu haben. Bauen habe sie aber keine wollen. Den Rohrbalken hatte sie in einem Baumarkt gekauft. Dass sie alle Zutaten hortete, sei Zufall: "Ich akzeptiere nicht, dass in Österreich gewisse Waffen illegal sind." Erklärung hat sie nur für die Stahlkugeln. Mit denen hat sie eine Pistole geladen und im Haus auf Ratten geschossen.

Vorgeschichte

Entdeckt wurde das Waffenlager im Messie-Haus von Helfern bei einem Rettungseinsatz. Im Haus gefunden wurden 1,5 Kilogramm des Sprengstoffes TNT, weitere 8,5 Kilo Schwarzpulver, acht Rohrbalken, Stahlkugeln, Chemikalien wie Salpetersäure und Schwefelsäure, 20 Sprengzünder und ein Handy, dessen Akku als Zündquelle dienen sollte. Damit hätte man acht Rohrbomben bauen können. Den drei Angeklagten wird die "Vorbereitung eines Verbrechens durch Kernenergie, ionisierende Strahlen oder Sprengmittel" vorgeworfen.

Eine vierte Bewohnerin (68) aus Österreich wurde auf freiem Fuß angezeigt. Gegen sie wird "nur" wegen des Vergehens nach dem Waffengesetz ermittelt. Für alle Personen gilt die Unschuldsvermutung.