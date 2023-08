Am Samstag gegen 17 Uhr nahmen zwei Badegäste in einem Strandbad am Klopeinersee einen Mann wahr, der am rechten Wadenbein SS-Runen tätowiert hatte. Dies zeigten sie sofort bei der Polizei an. Nach kurzer Fahndung konnte der Mann, ein 58-jähriger deutscher Staatsbürger, im Zentrum von Seelach angehalten und zur Beschuldigtenvernehmung zur Polizeiinspektion St. Kanzian gebracht werden.

Anzeige nach Verbotsgesetz

Er wird nach dem Verbotsgesetz der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Vor einem Monat war ein 32-jähriger Innviertler wegen des Verdachts auf Wiederbetätigung festgenommen worden. Der mehrfach vorbestrafte mutmaßliche Neonazi war im Braunauer Freibad aufgefallen, weil er unbekümmert seine Tattoos mit verbotenen Nazi-Symbolen zur Schau gestellt haben soll. Seitdem ermittelte die Polizei gegen den amtsbekannten Mann.