Am Beginn des Leppengrabens in der Gemeinde Bad Eisenkappel ist es am Sonntagnachmittag zu einem Hangrutsch mit Steinschlag gekommen. Auch Bäume wurden entwurzelt. Die L 130 musste deswegen zwischen der Kreuzung mit der Seeberg Straße und dem Gasthaus Riepl, Luschasattel, gesperrt werden.

Umleitung gibt es keine, eine Begutachtung durch den Landesgeologen erfolgt am Montag.