Nach dem heftigen Hangrutsch am Simonberg in der Gemeinde Globasnitz/Globasnica mussten am Sonntag die 35 Bewohner der zwölf Häuser in der Zone 1 evakuiert werden. "Aus geologischer Sicht ist die Gefahr der Bergrutschung noch länger nicht gebannt. Bei Gewittersituationen und Schlechtwetterlagen besteht eine große Gefahr, nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Besucher", sagt Bürgermeister Bernard Sadovnik (EL). Daher wird das Farant-Straßenfest, das traditionell zu Mariä Himmelfahrt am 15. August in der Gemeinde Globasnitz/Globasnica mit rund 15.000 Besuchern gefeiert wird, heuer abgesagt.

Der Absage ging eine von Sadovnik einberufene Krisensitzung mit Bezirkshauptmann Gert-Andre Klösch, den Organisatoren des Farantfestes, den Einsatzorganisationen und dem Landesgeologen Jochen Schlamberger voraus, in der die Absage der Veranstaltung "aufgrund der Faktenlage" einstimmig beschlossen wurde. Ein weiterer Grund für die Absage sei die Zivilschutzwarnung für die Ortschaft Globasnitz/Globasnica, die aus Sicherheitsgründen weiterhin aufrecht bleibe.

Höchste Hochwassergefahr

Der Globasnitzbach, der durch das Veranstaltungsgelände verläuft, führe immer noch Hochwasser. Da auch der Feuersbergbach in den Globasnitzbach mündet, bestehe bei einem starken Gewitter oder bei größeren Regenmengen höchste Hochwassergefahr für die Ortschaft Globasnitz/Globasnica. Sadovnik: "Die gewaltige Bergrutschung verursacht weiterhin Verklausungen, womit die Sicherheit für das Farantfest nicht garantiert werden kann." Aufgrund der Notwasserversorgung infolge der Unwetter könne es bei der Durchführung des Festes, so Sadovnik, zu einer Trinkwasserknappheit für die gesamte Bevölkerung kommen. "Derzeit stehen auch keine Wiesen als Parkflächen zur Verfügung, da alles Wiesen völlig durchnässt sind", berichtet Sadovnik.

Dem Globasnitzer Bürgermeister selbst sei aufgrund der Unwetterereignisse - auch aus Gründen der Pietät und Solidarität gegenüber der stark betroffenen Bevölkerung in den Nachbargemeinden in Slowenien sowie der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna - Kapla-Bela "nicht zum Feiern zumute". "Ich bitte auch darum, dass die Besucher mit dem Geld, dass sie beim Farantfest ausgeben wollten, die Hilfsaktionen für die betroffenen Menschen unterstützen", so Sadovnik.

Im Vorjahr fand das 23. Farantfest nach coronabedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 erstmals wieder statt.

Bilder vom 23. Farantfest in Globasnitz