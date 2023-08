Bange Stunden und lebensgefährliche Augenblicke mussten 23 Kärntner in der Nacht auf Samstag in Slowenien erleben. Die Frauen, Männer und Kinder aus dem Bezirk Völkermarkt gerieten auf einem Campingplatz in der Ortschaft Recica ob Savinji in ein heftiges Unwetter. Laut ersten Informationen kam es zu dramatischen Szenen, weil die Anlage binnen weniger Augenblicke überflutet und zerstört worden ist.

Mittlerweile gibt es für die geschockten Kärntner Hoffnung: Dem Land ist es gemeinsam mit dem Außenministerium gelungen, die Rückholung der 23 Personen zu organisieren. Nachdem zwischenzeitlich auch überlegt wurde, die Kärntner mit Hubschraubern ausfliegen zu lassen, hat man sich für den Landweg entschieden. Trotz Schäden an den Straßen in Slowenien konnte eine Route zu den Eingeschlossenen gefunden werden.

In Schule untergebracht

Samstag am späten Nachmittag machen sich vier Mannschaftstransporter des Roten Kreuzes Kärnten - aus Wolfsberg, Velden, Ferlach und Althofen - vom Grenzübergang Grablach bei Bleiburg auf den Weg in das rund 90 Kilometer entfernte Recica ob Savinji. Dort sind die Kärntner vorübergehend in einer Schule untergebracht. Begleitet werden die Rotkreuz-Mitarbeiter von Sanitätern der Feuerwehren Wolfsberg und Althofen. Sonntagvormittag sollen die Kärntner dann wieder in ihrer Heimat eintreffen.