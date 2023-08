Im Jahr 2016 gründete die in Völkermarkt lebende Kräuterpädagogin Alexandra Riepl (51) ihr Unternehmen Flora Cola. Hergestellt werden seit 2017 in der ehemaligen "Afro-Bar" in St. Peter am Wallersberg, die zu einer Produktionsstätte umfunktioniert wurde, Naturcola-Sirup und trinkfertige Naturcola aus der Eberraute.

Eis mit natürlichen Zutaten

Seit April 2023 gibt es auch ein Naturcola-Eis – allerdings (derzeit) nur in Norddeutschland. "Die Eismanufaktur Fips Fruits, die ebenfalls nur mit natürlichen Zutaten arbeitet, hat mich kontaktiert, da sie auf der Suche nach einem natürlichen Cola-Geschmack war", erklärt Riepl. Drei Jahre hat es gedauert, bis der Sirup so adaptiert war, dass er sich zur Herstellung von Speiseeis eignete. "Gefärbt wird die sonst weiße Naturcola mit Gerstenmalz", verrät Riepl, die ihre Sirup- und Saftproduktion nach wie vor als Einpersonenunternehmen führt.

Das Eis, das von der Form her an das Calippo erinnert, wird laut Riepl von Hamburg bis Düsseldorf vertrieben. "Vielleicht lässt sich auch bei uns ein Eisproduzent finden, der aus dem Sirup Eis macht", würde sich die gebürtige Förolacherin (Gemeinde Feldkirchen), die seit 2008 mit ihrem Mann und einer Tochter in Völkermarkt lebt, freuen.

Die restliche Produktpalette von Flora Cola ist unter anderem bei Spar in Kärnten und Osttirol, bei Rewe (Billa und Billa Plus) in Kärnten und österreichweit bei Metro erhältlich. Nähere Informationen und einen Shop gibt es auch unter floracola.at.