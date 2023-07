"Nach einer ers­ten Kon­zi­pie­rung des zu­künf­ti­gen Ar­beits­zeit­mo­dells wurde uns be­wusst: Eine Vier-Ta­ge-Wo­che ist eine Win-Win-Si­tua­ti­on für alle", meint Hu­bert Jar­nig, Ge­schäfts­füh­rer des Au­to­hau­ses Jar­nig in Völ­ker­markt. "Somit stel­len wir als eines der ers­ten Au­to­häu­ser in Kärn­ten auf eine Vier-Ta­ge-Wo­che um. Wir sind ge­ra­de in der Um­stel­lungs­pha­se", er­gänzt Ruth Ca­ro­li­ne Knes, Mar­ke­ting­ko­or­di­na­to­rin des Un­ter­neh­mens.

Zwei-Schicht-Modell

Wie das funk­tio­nie­ren soll? "Wir wer­den mit einem zwei Schich­ten­mo­dell ar­bei­ten. Die eine Grup­pe mon­tags bis don­ners­tags, die an­de­re von diens­tags bis frei­tags", be­rich­tet Knes wei­ter. Ge­ar­bei­tet wer­den solle 36 Wo­chen­stun­den. Der­zeit seien 16 Mit­ar­bei­ter be­schäf­tigt. "Ak­tu­ell wer­den zwei wei­te­re Kfz-Tech­ni­ker ein­ge­stellt", sagtKnes. 2019 über­nah­men Hu­bert und Sa­mu­el Jar­nig als Va­ter-Sohn-Ge­spann das frü­he­re Au­to­haus Mo­rolz-Po­gatsch­nigg in Völ­ker­markt. Ein Schwer­punkt be­ste­he auch in der Lehr­lings­aus­bil­dung.