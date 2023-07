Eine Woche lang mussten Kunden des Mobilfunkanbieters HoT am Turnersee in der Gemeinde St. Kanzian ohne Handy und Internet auskommen. "Seit 13. Juli können wir weder telefonieren noch surfen", ärgerte sich ein Obersteirer, der mit seiner Frau seit zwei Jahrzehnten Dauercamper am Campingplatz der Familie Breznik am Westufer ist. Um telefonieren zu können, musste das Ehepaar zuletzt mit dem Fahrrad weiter wegfahren, um Stellen zu finden, wo das HoT-Netz funktionierte. "Was uns aber am meisten stört, ist, dass über die Störung weder im Fernsehen, noch im Radio berichtet wurde. Und, dass wir von HoT selbst bisher keine Auskunft erhalten haben", machte er seinem Ärger Luft.