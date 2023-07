Ein 19 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt übersah am Montagmorgen auf der Südautobahn A 2 in Fahrtrichtung Wien, dass sich im Bereich Gletschach im Bezirk Völkermarkt, wegen eines Unfalls ein Stau gebildet hat und fuhr der Fahrzeugkolonne hinten auf.

Dabei wurde eine 19-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz leicht verletzt und musste von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden. An den fünf beteiligten Pkw entstand großer Sachschaden. Die A 2 war für etwa 50 Minuten für den gesamten Verkehr in Fahrtrichtung Wien gesperrt.