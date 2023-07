Die derzeitigen Arbeiten am früheren Hotel Krainz am Ostufer des Klopeiner Sees sorgen für Kritik. Vor allem jetzt in der Sommersaison, verärgert dies einige Seegäste. "Wir wissen immer noch nicht, was wir tun sollen, um zumindest während der Saison Ruhe zu haben", beklagt sich einer. Er fragt sich, warum gerade jetzt gearbeitet werden muss?