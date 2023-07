In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 wurden im Bezirk Völkermarkt vier Insolvenzverfahren über Unternehmen eröffnet: darunter die Bäckerei Reinwald GmbH aus Bad Eisenkappel mit Verbindlichkeiten von 463.000 Euro (der Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote zur Entschuldung wurde angenommen), die GD Verwaltungs GmbH in Liquidation aus St. Kanzian mit Passiva von 110.000 Euro, die Schifffahrt Südkärnten GesmbH aus St. Kanzian mit Passiva von rund 83.000 Euro und die Lorber Bau GmbH aus St. Kanzian mit etwa 19.000 Euro. Weitere vier Insolvenzanträge wurden aufgrund fehlenden Vermögens der Schuldner nicht eröffnet. Insgesamt waren acht Unternehmen von Insolvenzen betroffen (27 Prozent weniger als im 1. Halbjahr 2022), mit vorläufigen Passiva von 680.000 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem letzten "Normaljahr" vor der Pandemie, ist die Anzahl der insolventen Unternehmen um vier gesunken. "Die Insolvenzen liegen unter dem Vor-Krisen-Niveau", berichtet Barbara Wiesler-Hofer, Leiterin des KSV1870-Standorts Klagenfurt.