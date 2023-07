Zum zweiten Mal Bundessieger, mit Abstand Tagesbester und über alle Lehrjahre hinweg Punktesieger bei den Bewerben der Tischlerlehrlinge: Klemens Reinfried (22) ist wahrlich ein "Überflieger" und verdienter Verteidiger des Titels "Rookie of the year", der ihm kürzlich beim Bundeslehrlingswettbewerb in Linz verliehen wurde.