Während die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen den Betreiber des Vogelparks Turnersee in St. Kanzian wegen Verstößen gegen das Artenhandelsgesetz ermittelt, sind die Behörden in Niederösterreich bereits einen Schritt weiter: Ende Juni wurde der Mann am Landesgericht Korneuburg wegen ähnlichen Vorwürfen verurteilt.