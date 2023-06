Die Familie sorgt für die Liebe, die Schule für das Wissen und die Polizei für die Sicherheit. Nach diesem Grundsatz hat Stephanie Hardank einen großen Teil ihrer Arbeit den Jüngsten verschrieben. In Kindergärten und Schulen werden sie in Kursen auf Gefahren vorbereitet. Nicht nur deshalb wurde die 35-Jährige aus St. Kanzian am Mittwoch als „Kärntner Polizistin des Jahres“ geehrt.