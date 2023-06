Mit einer Bronzemedaille im 100 Meter Lagenschwimmen und einem sechsten Platz über 100 Meter Rücken darf die Kärntnerin Romana Zablatnik bei den Special Olympics in Berlin ihr zehnjähriges Schwimmjubiläum feiern. Gemeinsam mit Schwester Marina, die ebenfalls Schwimmerin ist, trat sie in den vergangenen Tagen gegen Athletinnen aus der ganzen Welt an – vor einem jubelnden Publikum in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark.