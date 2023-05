Was diesen 1. Mai 2023 von anderen unterscheidet? Kärntens SPÖ-Chef Landeshauptmann Peter Kaiser steht vor der Sporthalle in Völkermarkt und schüttelt "an diesem Feiertag der arbeitenden Menschen" viele Hände, umarmt viele, die zur traditionellen Großveranstaltung des Arbö und der Völkermarkter SPÖ-Bezirksorganisation gekommen sind: "Jedem 1. Mai ist ein neuer Anfang innewohnend. Von vielen erhofft, ersehnt", sagt Kaiser im Vorfeld der Veranstaltung. Ein Tag der Geschlossenheit sei es. Dann verweist er darauf, worauf die Journalistenfrage abzielte: "Wir werden am 3. Juni, beim Bundesparteitag, einen zweiten 1. Mai haben." Geschlossenheit, das sei nicht die Hoffnung, sondern die Aufgabenstellung für die Zeit nach dem Parteitag, betont Kaiser.