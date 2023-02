Die zwei rumänischen Staatsangehörigen (37 und 38 Jahre alt) mieteten sich in Wien extra einen Pkw für ihre Diebestouren an. Insgesamt begingen sie Diebstähle in 17 Geschäften in der Steiermark, im Burgenland, in Oberösterreich, Salzburg und Kärnten und stahlen über 150 hochwertige Parfums im Gesamtwert von über 16.000 Euro.

Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem eine Polizeistreife aus dem Bezirk Deutschlandsberg am 17. November 2022 die beiden Männer mit einer geringen Menge an gestohlenen Parfums angehalten hatte, erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß von der Staatsanwaltschaft. Nach umfangreichen Ermittlungen von Beamten der Polizeiinspektionen Deutschlandsberg (Stmk), Eugendorf (S) und Völkermarkt (K) unter der Koordination des Landeskriminalamtes Steiermark konnten in den darauffolgenden Wochen die weiteren Tatorte in mehreren Bundesländern ermittelt werden. Aufgrund dessen konnte ein europäischer Haftbefehl gegen den 37- und den 38-Jährigen erwirkt werden.

Das Vorgehen der Diebe

Die Männer entfernten die Diebstahlsicherungen und verschickten das Diebesgut teilweise kurz nach den Taten per Post nach Rumänien. Insgesamt konnte der Versand von rund 40 Kilogramm Parfums nach Rumänien nachgewiesen werden. Als Empfänger konnten zwei Verwandte in Rumänien der Tatverdächtigen ermittelt und zur Anzeige gebracht werden.

Aufgrund des europäischen Haftbefehls konnten die beiden Tatverdächtigen in Rumänien festgenommen werden und Ende Jänner bzw. Anfang Februar nach Österreich überstellt werden. Beamte lieferten die beiden Männer in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein.