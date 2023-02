Wie weit die Erinnerung an ein wenige Minuten dauerndes Ereignis auseinander driften können, zeigte sich beim Prozess im Landesgericht Klagenfurt gegen einen Gastronomen (61) aus St. Kanzian am Klopeiner See. Worin sich alle - vom Angeklagten und dessen Familie, über zahlreich geladene Zeugen bis hin zum Opfer und dessen Familie - einig waren, war: Am 11. August 2022 wollte eine sechsköpfige Familie aus Slowenien, Vater (36) und Mutter (25) mit der neugeborenen Tochter und dem einjährigen Sohn, sowie die Oma und deren Lebensgefährte, im Lokal des Angeklagten essen. Weil das Kleinkind unruhig wurde, ging die Oma mit dem Buben im Arm auf der Terrasse auf und ab.

Offenbar tat sie das aber genau dort, wo der Wirt seine Einkäufe in die Küche bringen wollte.