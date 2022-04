Eigentlich ist sie 1935 ja in Graz auf die Welt gekommen. Doch Kiki Kogelnik, die erst im Volksschulalter nach Kärnten kam, gab in ihren Lebensläufen stets an: geboren in Bleiburg. „Sie hat sich immer als Kärntnerin empfunden“, sagt Anna Sauer, Archivarin der Kiki Kogelnik Foundation in New York und Kuratorin der Ausstellung „Kiki Kogelnik. This is your life“.