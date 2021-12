Appell für mehr Regionalität Der Trend geht zum "Zweitchristbaum"

Mehr als 150.000 Christbäume werden am Heiligen Abend wieder in Kärntner Haushalten erstrahlen. Nur ein Drittel sind heimische Bäume. Dabei haben diese viele Vorteile.

Gerhard Plesnik aus Gallizien ist der Sprecher der Kärntner Christbaumbauern © Hude

Rot, Gold und Silber haben als Klassiker nicht ausgedient. Wer mit dem Trend gehen möchte, schmückt seinen Christbaum heuer in den Farben Kupfer, Rosé und Weiß. Geschmäcker sind eben verschieden! Was den Baum betrifft, so schwören aber fast 90 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner auf die Nordmanntanne. "Der Trend ist ungebrochen", sagt Marian Tomažej, Geschäftsführer der ARGE der Kärntner Christbaumbauern. Blaufichte, Kork- oder Koloradotannen sind in den heimischen Wohnzimmern eher in der Unterzahl.