Josef Petritsch (51) ist neuer Spartenobmann im Tourismus in Kärnten. Sein Hotel am Klopeiner See führt er mit Leidenschaft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Petritsch ist Hotelier und Landwirt © Weichselbraun

Angefangen hat alles 1912 mit ein paar Zimmern, die der Urgroßvater von Josef Petritsch in Seelach in St. Kanzian am Klopeiner See an Gäste vermietet hat – Urlaub am Bauernhof quasi. Ab 1967 wurde das Hotel Marko dann sukzessive immer weiter ausgebaut. Heute hat der Familienbetrieb 50 Zimmer in Haupt- und Gästehaus. Hotelchef ist seit 2003 Josef „Seppi“ Petritsch (51). Und nicht er, sondern sein Bruder Dieter, der die Hotelfachschule absolviert hat, sollte ursprünglich die Nachfolge im elterlichen Betrieb antreten.