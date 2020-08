Facebook

Tonč Feinig © Markus Traussnig

"Das Haus mit der blauen Eingangstür! Aber die Klingel funktioniert nicht, hab’ ich abgeschaltet!" Warum muss das alte Haus im Ortskern von Suetschach ohne Türklingel auskommen? Der Hausherr erklärt, während er diverse Utensilien am großen Küchentisch beiseite schiebt, dass er so vermeiden will, dass das Geräusch womöglich gerade eine Aufnahme in seinem Tonstudio stört. Doch es gibt ja auch Klingeln mit Lichtsignal. So eine will er sich bald besorgen. Dann, wenn der ärgste Stress vorbei ist. „Im September werde ich aufräumen“, schmunzelt er, und dann wird er auch wieder einmal Urlaub machen, in den Hohen Tauern vielleicht, die er gerne wandernd erkunden möchte oder in den Museen einer Stadt, die ihn interessiert.