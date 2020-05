Kroatentreffen Kaum Besucher am Loibacher Feld, keine nennenswerten Zwischenfälle

Nur rund 30 Kroaten besuchten am Samstag die Gedenkstätten am Loibacher Feld. Auch eine Gegendemonstration verlief - bis auf einen Zwischenfall - weitestgehend ruhig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So ruhig war es in den Vorjahren nicht © Katz-Logar

Weil der Verein "Bleiburger Ehrenzug", der das umstrittene Kroatentreffen alljährlich organisiert, aufgrund der Corona-Pandemie die Veranstaltung abgesagt hat, besuchten am Samstag nur rund 30 Kroaten die Gedenkstätten. Es gab nur einen kleineren Zwischenfall. "Eine angemeldete Gegendemonstration von Studenten ist am Loibacher Feld in eine unangemeldete Kundgebung übergegangen", sagt Bezirkshauptmann Gert-Andre Klösch. Die Behörde prüft nun eine Anzeige gegen den Versammlungsleiter.