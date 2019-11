Rauchmelder schlugen an Zigarette löste Brand in Wohnung aus

Feueralarm Dienstagabend in einem Mehrparteienhaus in Gallizien. 38-jähriger Wohnungsinhaber konnte Brand selbst löschen. Vier Feuerwehren rückten aus.

Rauchmelder schlugen an

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Löscheinsatz der Feuerwehren war nicht mehr notwendig © KLZ/Koscher

Eine Zigarette dürfte Dienstagabend in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Gallizien einen Brand ausgelöst haben. Eine Wohnzimmercouch hatte dort zu brennen begonnen. Der 38-jährige Bewohner hatte die Wohnung kurz verlassen. Bei seiner Rückkehr bemerkte er selbst die Rauchentwicklung, die Feuermelder hatten bereits Alarm geschlagen. Er zog die Couch ins Freie und konnte diese mit einem Pulverfeuerlöscher löschen.