Am Dienstag wurde Peter Handke in seinem Heimatort Griffen gefeiert. Eine Journalistenfrage verärgerte den Literaturnobelpreisträger und führte zur Absage eines geplanten Medientermins.

Noch gut gestimmt: Peter Handke mit Bürgermeister Josef Müller, Landeshauptmann Peter Kaiser und ValentinHauser (im Hintergrund) © Helge Bauer/LPD

Für ordentlichen medialen Wirbel bis hin zum deutschen „Spiegel“ sorgt ein privater Besuch von Peter Handke in seiner Heimat Griffen. Am Dienstag wurde der Literaturnobelpreisträger 2019 von seinen Freunden, dem Griffner Bürgermeister Josef Müller sowie Valentin Hauser, vom Flughafen in Laibach abgeholt. In einem slowenischen Wirtshaus wurde zu dritt auf die hohe Auszeichnung angestoßen: „Es war eine wunderbare Begegnung. So friedlich habe ich Peter überhaupt noch nie erlebt“, schilderte Hauser, während Bürgermeister Müller beim 76-Jährigen doch eine „leichte Anspannung“ wegen des erwartbaren Presserummels bemerkt hat.