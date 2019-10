Im Werner Berg Museum Bleiburg fand am Samstag eine Gedenkveranstaltung in memoriam Johann Kresnik statt.

Gottfried Helnwein würdigte Johann Kresnik © Raunig

"Er war ein Genie. Er hat immer verkörpert, was Kunst sein soll und seine Konzepte waren von Anfang an klar“, sagte Gottfried Helnwein über Johann Kresnik. Am Samstag im Werner Berg Museum in Bleiburg eine Ausstellung mit Zeichnungen und Skizzen des weltbekannten Choreografen eröffnet, der überraschend am 27. Juli verstorben ist.