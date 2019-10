Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verletzten wurden in Spitäler eingeliefert © Weichselbraun

Am Freitag gegen 7 Uhr bemerkte auf der Lippitzbach Straße in der Gemeinde Ruden ein 28-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Imst in Tirol eine verkehrsbedingt anhaltende Kolonne von drei Autos zu spät. In der Folge lenkte er, um einen Zusammenstoß mit dem letzten haltenden Pkw zu verhindern, sein Fahrzeug im letzten Moment auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte er mit der rechten Front seines Autos die linke Seite der hinteren Stoßstange des letzten Pkw, sodass an diesem leichter Sachschaden entstand.