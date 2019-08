Facebook

Siegfried „Siegi“ Kröpl ist als „Bleiburger Original“ ein Stück Wiesenmarkt © Katz-Logar

Wenn am Samstag der große Wiesenmarktumzug „Mit G’schirr und G’scherr“ beim Grenzlandheim in Bleiburg/Pliberk startet, dann ist Siegfried „Siegi“ Kröpl mit Sicherheit ganz vorne mit dabei. In seiner Jauntaler Sonntagstracht und der blau-gelben Bleiburger Fahne mit Stadtwappen ausgestattet, unterhält er seit Jahrzehnten mit seinem Schmäh die Tausenden Zuschauer am Straßenrand.