Die achtjährige Katharina Zimmerl freut sich auf ihren ersten Ausflug in die Bundeshauptstadt Wien © Katz

Das Zeichnen ist für Katharina Zimmerl ein wichtiges Hobby, in der Zukunft ist jedoch etwas Anderes geplant. Sie will Tierärztin oder Kellnerin werden. Trotzdem gewann sie mit ihrer Zeichnung in ihrer Kategorie den heurigen Malwettbewerb der Raiffeisenbank. Auf dem bunten „Kunstwerk“ ist sie mit ihrer Freundin beim Singen und Tanzen unter einer Disco-Kugel zu sehen ist.